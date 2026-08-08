A settembre all’Eur si corre in notturna la Corsa Futurista, aperte le iscrizioni

Sabato 19 settembre appuntamento con l’edizione 2026 della CF9K Corsa Futurista. C’è grande attesa per la seconda edizione della manifestazione dopo il successo clamoroso di quella del 2025 che lo scorso 15 novembre ha voluto far rinascere, a distanza di 16 anni, lo straordinario evento nato nel 2009, da un’idea di Ferdinando Colloca, che si ispira al manifesto futurista, pubblicato nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti su «Le Figaro».

Lo scorso anno sul suggestivo percorso, che si è dipanato in notturna per le vie del quartiere Eur, centinaia di atleti hanno voluto cogliere gli aspetti sportivi e culturali della gara promossa da ASI e organizzata dall’ASD Atletica ASI Roma, in collaborazione con l’ASI Lazio (Comitato Regionale e Provinciale di Roma -Associazioni Sportive & Sociali Italiane), con il supporto tecnico/organizzativo della ASD O.S.O. OLD STARS OSO. Sono già in tantissimi gli atleti ed i testimonial che hanno aderito a questa seconda edizione.

https://www.studio93.it/a-settembre-alleur-si-corre-in-notturna-la-corsa-futurista-aperte-le-iscrizioni