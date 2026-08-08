Allarme vespa orientalis all’EUR: nido gigante nel terrazzo di una palazzina minacciava un’anziana

Un’emergenza vespa orientalis ha investito un appartamento nel quartiere EUR a Roma, dove un’anziana residente, aveva sottovalutato la presenza di un grosso nido costruito nell’intercapedine del terrazzo. Solo la tempestiva chiamata dei familiari ha permesso l’intervento d’urgenza di uno specialista, evitando conseguenze drammatiche per l’incolumità della donna e dei vicini.

La presenza di numerosi esemplari di vespa orientalis scambiata per un passaggio innocuo: l’allarme lanciato dai familiari evita il peggio. Estratto il nido pieno di larve

Un’insidia ad alto rischio si nascondeva sulle pareti esterne di un’abitazione nel quartiere EUR a Roma. All’interno della griglia di aerazione di un immobile, ideata per ventilare le intercapedini delle pareti ed evitare la condensa, una colonia di vespa orientalis aveva stabilito la propria sede, costruendo un favo di dimensioni imponenti.

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