Dalla rapina davanti alla discoteca alle cucine irregolari: il maxi blitz dei carabinieri all’Eur

Redazione – 6 Agosto 2026

Controlli a largo raggio per contrastare la criminalità, restituire decoro alle aree sensibili ed eliminare i rischi della movida selvaggia.

Nelle ore serali e notturne, i Carabinieri della Compagnia di Roma-EUR hanno condotto un maxi-dispositivo d’intervento nel territorio del IX Municipio, in linea con le direttive strategiche tracciate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’operazione ad alto impatto – che ha visto sul campo decine di pattuglie affiancate dagli specialisti del N.A.S., del N.I.L. e dal personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – si è conclusa con un bilancio imponente: 290 persone identificate, 176 veicoli controllati e sanzioni al Codice della Strada per un totale di 6.315,75 euro.

Rapina con coccio di bottiglia e stangata alla discoteca

L’episodio più grave si è verificato nei pressi di una nota discoteca in via delle Tre Fontane.

I Carabinieri della Stazione di Roma E.U.R. hanno tratto in arresto in flagranza un 38enne romeno e un 26enne romano, entrambi con precedenti e senza fissa dimora.

I due si erano scagliati contro un cliente di 40 anni, scaraventandolo brutalmente a terra e minacciandolo alla gola con un frammento di vetro appuntito per farsi consegnare lo smartphone e 270 euro in contanti.

L’intervento immediato dei militari ha permesso di bloccare gli aggressori, recuperare l’intera refurtiva restituendola alla vittima (rimasta fortunatamente illesa) e trasferire i due responsabili nel carcere di Regina Coeli.

Le verifiche ispettive condotte all’interno della medesima discoteca da Carabinieri, NAS, NIL e Vigili del Fuoco hanno inoltre fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie e la mancata applicazione del piano di autocontrollo HACCP, violazioni che sono costate al legale rappresentante una sanzione di 3.000 euro.

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