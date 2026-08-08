Laghetto dell’Eur, acqua pulita entro il 2027: parte il risanamento

È iniziato il previsto intervento di sanificazione delle acque del laghetto dell’Eur. Tale intervento viene effettuato ogni anno prima della tappa della Coppa del Mondo di Triathlon, ma quest’anno EUR SpA, proprietaria del Parco centrale del lago e del suo specchio d’acqua, ha deciso di anticiparlo per contrastare gli effetti dell’ondata di caldo anomalo che sta attanagliando la città.

Si tratta di un trattamento – eseguito da Paolo Amicucci, esperto di fama internazionale, e dal dottor Claudio Brinati, stimato ittiologo – con composti biotecnologici che innescheranno reazioni naturali attraverso l’introduzione di microrganismi che colonizzeranno il fondo e aiuteranno l’ecosistema ad auto-reagire.

I batteri inseriti nel lago, dopo essersi riprodotti e aver colonizzato le acque, i sedimenti e le sponde, inizieranno la loro attività di degradazione dei composti organici e di abbattimento dell’eutrofizzazione delle acque superficiali. Tale reazione porterà, nel breve termine, a una variazione cromatica delle acque e, nel medio e lungo termine, a un recupero della trasparenza delle stesse.

«L’intervento di sanificazione non ha carattere emergenziale, ma s’inserisce in un piano strutturato di gestione, di cura e di preservazione del patrimonio verde di EUR SpA», ha dichiarato l’amministratore delegato di EUR SpA, Claudio Carserà, presente all’avvio delle operazioni.

“Per quanto riguarda il laghetto, oltre alla sanificazione delle acque, nei prossimi giorni installeremo degli aeratori superficiali verticali, progettati per garantire l’aerazione e la circolazione dell’acqua e impedire la stratificazione termica che crea zone anossiche profonde. La nostra società, però, guarda ancora oltre e sta portando avanti un importante progetto di sanificazione generale delle acque, con Acea Infrastructure, con cui abbiamo un protocollo di intesa attivo fino al 2027. Con il prezioso supporto dell’Assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale attueremo anche il primo intervento di recupero e smaltimento dei fanghi e pulizia delle acque”, ha dichiarato il presidente di Eur SpA Enrico Gasbarra.

“Il Laghetto dell’Eur è patrimonio di Roma. Per questo da subito abbiamo messo in campo interventi che consentiranno già, alla fine del 2027, di raggiungere la salubrità permanente dell’acqua del lago”.

Questo risanamento strutturale favorirà il progressivo riequilibrio dell’ecosistema locale, garantendo la tutela della biodiversità e il benessere della fauna autoctona. Al contempo, il recupero del bacino rappresenterà una risorsa strategica fondamentale in chiave turistica e sociale, posizionando l’area come sede ideale per ospitare grandi eventi sportivi di rilievo internazionale, come accade già con il Triathlon.

https://www.ilfaroonline.it/2026/08/01/laghetto-delleur-acqua-pulita-entro-il-2027-parte-il-risanamento/645062