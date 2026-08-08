No Ponte, oggi Messina in piazza: corteo da Piazza Cairoli per chiedere lo stop definitivo al progetto

Messina torna in piazza contro il Ponte sullo Stretto. È in programma oggi alle 18.30, con raduno a piazza Cairoli, la marcia nazionale promossa dall’Assemblea No Ponte, che attraverserà alcune delle principali vie del centro cittadino per ribadire la contrarietà alla realizzazione dell’opera. Il percorso partirà da piazza Cairoli e si svilupperà lungo il viale San Martino, fino a piazza del Popolo. Rispetto alle precedenti edizioni è stata introdotta una modifica: dopo via Santa Cecilia, il corteo attraverserà brevemente via Ghibellina e via XXVII Luglio, prima di immettersi nuovamente sulla via Cesare Battisti. I contenuti e gli obiettivi della manifestazione sono stati illustrati ieri, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’Assemblea No Ponte, tra cui Ivana Risitano, Federico Alagna, Ketty Bertuccelli e Giulio Sturniolo. Al centro dell’iniziativa c’è la richiesta di interrompere definitivamente l’iter per la realizzazione del Ponte e di aprire una riflessione sulle alternative per il territorio. Nel documento politico diffuso dagli organizzatori si parla di un’opera ritenuta «inutile e devastante», contestando anche il percorso amministrativo e legislativo che negli anni ha accompagnato il progetto. Secondo i No Ponte, la vicenda sarebbe caratterizzata da una lunga serie di modifiche normative e procedure considerate discutibili. Nel mirino finiscono anche alcune disposizioni introdotte nel tempo per accelerare l’iter del Ponte e, in particolare, gli interventi legislativi che hanno interessato la società “Stretto di Messina”. L’Assemblea richiama inoltre i procedimenti giudiziari emersi negli ultimi mesi, sostenendo che debbano essere accertate eventuali responsabilità penali. Gli organizzatori puntano il dito anche contro quello che definiscono un sistema di interessi politici e imprenditoriali costruito attorno alla grande opera. Tra gli argomenti affrontati anche il tema delle iniziative istituzionali adottate negli anni per favorire la ripresa del progetto. I rappresentanti dell’Assemblea ricordano, in particolare, il decreto del 2013 del governo Monti e i successivi interventi normativi che hanno riportato il Ponte al centro dell’agenda politica nazionale. La manifestazione di oggi rappresenta quindi, nelle intenzioni degli organizzatori, un nuovo momento di mobilitazione per chiedere di fermare il progetto e concentrare risorse e investimenti sulle esigenze concrete delle comunità dello Stretto. «La chiusura della “Stretto di Messina” rappresenta l’unica strada per interrompere quella continuità che consente al progetto di sopravvivere da oltre quarant’anni», sostengono i promotori, che annunciano una partecipazione ampia alla marcia.

Per approfondire https://www.messinaindiretta.it/no-ponte-oggi-messina-in-piazza-corteo-da-piazza-cairoli-per-chiedere-lo-stop-definitivo-al-progetto/