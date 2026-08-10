martedì, Agosto 11, 2026
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Roccamandolfi: i Vigili del Fuoco recuperano due ragazzi dispersi nei boschi

ROCCAMANDOLFI. Vigili del fuoco del comando di Isernia stanno intervenendo con 3 squadre, una dalla sede centrale con personale Tas, e due squadre del distaccamento del presidio rurale di macchiagodena. Due ragazzi dispersi e geolocalizzazione tramite geoloc, sono in buone condizioni, la Sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Isernia è stata in comunicazione con i ragazzi, sino al loro recupero.

https://newsdellavalle.com/2026/08/10/roccamandolfi-i-vigili-del-fuoco-recuperano-due-ragazzi-dispersi-nei-boschi

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