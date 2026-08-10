Danneggiano un tubo per errore mentre svolgono dei lavori: tre paesi restano senza acqua

ROVIGO – Una ditta che stava svolgendo dei lavori ha danneggiato per errore una conduttura lasciando tre paesi senza acqua: si tratta di Arquà Petrarca, Villamarzana e Grignano Polesine.

La comunicazione

«Oggi, lunedì 10 agosto, per consentire l’urgente riparazione di una rottura improvvisa, sono possibili forti cali di pressione e mancanza dell’erogazione dell’acqua, nei territorti di Arqua Petrarca, Polesine, Villamarzana e Grignano Polesine di Rovigo. Al momento, non abbiamo, purtroppo, tempistiche certe per il ripristino. Alla ripresa del servizio consigliamo di lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla».

IL GAZZETTINO