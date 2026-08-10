VIDEO – Campi Flegrei, tra i danni del sisma Proseguono le attività dei vigili del fuoco

-Non si sono mai fermate le attività dei vigili del fuoco nell’area dei Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto del 31 luglio. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati oltre 1.200 interventi tra verifiche tecniche sugli edifici e assistenza alla popolazione.

A Pozzuoli i Vigili del Fuoco operano con personale specializzato e supportati dai moduli per la ricognizione esperta e la caratterizzazione strategica, impiegati per la valutazione delle condizioni di sicurezza di edifici e strutture interessati dagli effetti del sisma.