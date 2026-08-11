PERGINE VALSUGANA. Momenti di paura ieri notte (10 agosto) nel territorio di Pergine Valsugana, dove un violento incendio ha interessato una baita a due piani – portando anche allo scoppio di una bombola di gas.

L’allarme è scattato attorno alle 4 in località riposo, vicino a Canzolino: i vigili del fuoco erano intervenuti per quello che sembrava inizialmente essere un rogo di sterpaglie. L’incendio aveva invece interessato la struttura, che all’arrivo delle squadre risultava già completamente avvolta dalle fiamme.

La baita, come detto, era stata interessata anche dall’esplosione di una bombola di Gpl, riportando gravi danni strutturali.

Complessivamente sono intervenuti sul posto 15 pompieri, con 2 Aps e una minibotte, impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica fino alle 7 e 30. Presenti anche le forze dell’ordine e un funzionario del corpo permanente di Trento.

Fortunatamente, dicono i pompieri, non si registrano feriti.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/baita-in-fiamme-ed-esplode-una-bombola-di-gpl-distrutta-la-struttura-foto-vigili-del-fuoco-in-azione