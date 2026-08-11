Cervo cade in un canale e si blocca su un ponte nel centro del paese: spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

Ha tenuto tutti con il fiato sospeso per oltre un’ora lo spettacolare salvataggio di un cervo, messo in atto domenica mattina dai vigili del fuoco di Bassano, chiamati per recuperare l’animale, un esemplare di almeno tre anni, caduto all’interno di una roggia in pieno centro a Rosà, nel Vicentino.

L’incidente e la fuga

Tutto ha avuto inizio attorno alle 8.15 quando l’animale era stato avvistato nella frazione di Travettore da un residente della zona che, affacciandosi alla finestra, se l’era trovato di fronte mentre scorrazzava nel giardino di casa. Immediata era scattata la chiamata al servizio veterinario dell’Ulss 7 per segnalare l’insolita presenza nel mezzo della pianura, ma prima ancora che il personale sanitario riuscisse a raggiungere Rosà il cervo, in fuga tra le case, è caduto all’interno del canale pieno d’acqua nel tentativo di saltare una roggia.

La forza della corrente l’ha trascinato per centinaia di metri fino all’altezza di un ponte dove l’animale è rimasto bloccato senza riuscire più a risalire sull’argine. In pochi istanti nella zona si è radunata una platea di curiosi e tra loro anche diversi bambini che in quel momento stavano giocando in un parco vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, supportati dagli specialisti del servizio veterinario. La priorità assoluta dei soccorritori è stata quella di evitare che il cervo cadesse in preda del panico, rischiando di annegare o di ferirsi contro i piloni del ponte. I sanitari dell’Usl sono quindi riusciti a sedare e a bendare gli occhi dell’animale direttamente all’interno del canale, stabilizzandolo.

Una volta addormentato, i pompieri si sono calati nella roggia per provvedere all’imbragatura prima di estrarlo con l’impiego di un’autoscala, giunta dalla centrale di Vicenza. L’operazione di soccorso si è conclusa in poco meno di un’ora. Una volta accertate le buone condizioni dell’animale, il cervo è stato caricato e trasportato in una zona boschiva dove è stato risvegliato e rimesso in libertà.

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