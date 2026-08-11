Incendi nel Bresciano, quinto giorno di fuoco a Tignale: nuovi roghi a Idro e Vobarno a causa dei fulmini

È un’emergenza incendi che si allarga quella che sta interessando il territorio bresciano. Mentre sull’Alto Garda proseguono le operazioni di contrasto e contenimento delle fiamme nella zona boschiva di Tignale – nel corso della notte si sono verificate significative riprese in cresta, favorite dal forte vento – nuovi interventi sono stati richiesti a Idro e Vobarno per roghi innescati dai fulmini. Il maltempo arrivato in zona nel tardo pomeriggio di lunedì ha infatti scaricato a terra numerose cariche elettriche, provocando diversi incendi.

A Vobarno, in particolare, le fiamme si sono sviluppate in una zona particolarmente impervia, non raggiungibile dalle squadre via terra e accessibile soltanto con l’elicottero. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco sta valutando l’eventuale impiego dei mezzi aerei, un’opzione che resta tuttavia fortemente condizionata dall’assenza, nelle vicinanze, di punti idrici idonei per effettuare i rifornimenti. A Idro è stata invece inviata una squadra da terra, «unica modalità d’intervento concretamente applicabile nello scenario», fanno sapere dal Comando provinciale. Al momento non risultano focolai attivi. Sul posto sono presenti 17 operatori dell’Antincendio Boschivo (AIB) Considerata anche in questo caso l’assenza di punti idrici utili nelle vicinanze, è al momento escluso l’impiego dell’elicottero.

Sull’Alto Grada

Nel frattempo continuano in alto Garda, per il quinto giorno consecutivo, le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’area delle Coste sopra l’abitato di Olzano, a Tignale. “Questa mattina alle 6 sono riprese le bonifiche – dice la responsabile del servizio antincendio boschivo della Comunità Parco, Stefania Baronio – : oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco e dell’Antincendio Boschivo del Parco sono al lavoro anche due elicotteri”. Si riforniscono in quota dalle vasche predisposte e rifornite dai Volontari del Garda.

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