Incendio al Divino Amore: fiamme vicino a case ed un deposito di carburanti. Chiusa l’Ardeatina

Roma bollente non solo per le temperature da bollino rosso. Un importante incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi – martedì 11 agosto – sulla via Ardeatina a Roma, sud, nell’area vicina del Santuario del Divino Amore, a Castel di Leva. Un importante fronte di fuoco favorito dal caldo e dal vento che si è avvicinato pericolosamente ad alcune palazzine della zona. Il fuoco ha preso forza rapidamente ed è arrivato a ridosso di un deposito di auto e di pullman, con i soccorritori a protezione del deposito di carburanti.

Incendio sull’Ardeatina

La colonna di fumo è stata segnalata dalla via Ardeatina, (altezza chilometro 12) nel IX municipio. In piazzale don Umberto Terenzi sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile che hanno cominciato le operazioni di spegnimento, rese complicate dalla presenza di un “bombolone” di gas.

Chiusa la via Ardeatina

Al fine di consentire l’intervento dei soccorritori la via Ardeatina è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia da via di Fioranello a via Castel di Leva dagli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Al fine di avere ragione delle fiamme è stato richiesto l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e consentire le attività di soccorso diverse pattuglie dei caschi bianchi anche dei gruppi Tuscolano e Tintoretto che hanno chiuso anche via di Fioranello, dove sono presenti alcuni autodemolitori ed un agriturismo.

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