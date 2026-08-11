VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

BUTTAPIETRA(VR) – Nella serata di lunedì 10 Agosto intorno alle 21:10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Buttapietra in Via del Lavoro per l’incendio di un magazzino di una ditta di pulizie.

I pompieri arrivati con 12 operatori a bordo di un’autopompa e

un’autobotte da Verona e un’autopompa dal Distaccamento volontario di Bovolone, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’ intero stabile.

Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni dei Vigili del Fuoco per il completo spegnimento e bonifica sono tuttora in corso