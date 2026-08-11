Incendio in un magazzino a Buttapietra, pompieri al lavoro per ore

Un incendio di notevoli dimensioni ha colpito nella notte tra l’11 e il 12 agosto un magazzino di una ditta di pulizie, situato nel comune di Buttapietra, in provincia di Verona. L’allarme è scattato a seguito della rapida propagazione delle fiamme all’interno della struttura, rendendo urgente l’intervento delle squadre di soccorso.

I Vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con un consistente dispiegamento di risorse: dodici operatori specializzati, supportati da due autopompe, sono giunti sul posto sia dalla sede centrale di Verona che dal Distaccamento volontario di Bovolone.

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