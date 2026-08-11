Interventi sul territorio ragusano

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Personale vigilfuoco del comando di Ragusa è intervenuto nella notte per un incidente stradale, intorno alle 21.00 sulla Chiaramonte Monterosso una fiat panda condotta da una signora 31 enne con a bordo i tre figli minori si è cappottata, , trasferiti in ospedale per accertamenti, auto messa in sicurezza e recuperata dal carro attrezzi, rilievi dei carabinieri

————————–

Intorno alle 01.00 del 10.08.2026, altro intervento della squadra operativa del Comando per incidente stradale che ha coinvolto due auto sulla S.P. 63 nei pressi del donnalucata resort, una toyata yaris ed una fiat bravo, con a bordo 4 occupanti nella yaris e tre nella bravo, 5 occumapi le auto trasferiti in ospedale a ragusa per traumi vari.

————————-

La squadra operativa del distaccamento di Vittoria è intervenuta sulla s.p. 15 per altro incidente stradale ococrso fra una fiat punto ed una audi 5, a causa del sinsitro il conducente della fiat punto è stato divincolato dalle lamiere dal personale vigilfuoco e condodotot in ospedale dal personale del 118. sul posto personale della polizia di stato.