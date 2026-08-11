mercoledì, Agosto 12, 2026
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Linea ferroviaria Roma Nettuno via Pomezia sospesa per un incendio: vigili del fuoco sul posto

Il Faro

Linea ferroviaria Roma Nettuno via Pomezia sospesa per un incendio, in corso le operazioni di estinzione delle fiamme

I collegamenti sono stati interrotti tra le località di Torricola e Pomezia per garantire la sicurezza dei viaggiatori e consentire l’intervento dei vigili del fuoco che hanno già avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme.

https://canaledieci.it/2026/08/11/linea-ferroviaria-roma-nettuno-via-pomezia-sospesa-per-un-incendio-vigili-del-fuoco-sul-posto/

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