Una colonna di fumo densa e nera si è alzata questo pomeriggio sulle campagne castelfranchesi, dove per motivi ancora tutti da accertare un impianto fotovoltaico ancora in via di montaggio in queste settimane in via dei Tavi è rimasto coinvolto in un grosso incendio, sul quale stanno lavorando adesso i Vigili del Fuoco. Non si esclude al momento la matrice dolosa.

Le fiamme sarebbero iniziate intorno alle ore 17, partite da una delle pile di pannelli accatastate ancora nel campo in attesa di montaggio. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento, che per la natura dei materiali coinvolti si stanno rivelando particolarmente complesse.

https://www.ilcuoioindiretta.it/cronaca/2026/08/11/pannelli-solari-in-fiamme-a-castelfranco/217108