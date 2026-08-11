martedì, Agosto 11, 2026
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Vigili del fuoco

Reuperati cinque scout francesi

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Veleso, Monte SAN PRIMO (CO) – Nel tardo pomeriggio di ieri, 10 agosto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul Monte San Primo, in provincia di Como, per il soccorso di un gruppo di sei scout francesi in difficoltà.

L’intervento è stato condotto congiuntamente dai Vigili del Fuoco, dal personale del soccorso sanitario e dal CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Una componente del gruppo, colta da una crisi d’asma, è stata recuperata dall’elicottero del soccorritore sanitario.

Per le operazioni è intervenuto anche l’elicottero Drago 153 dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto al recupero degli altri componenti del gruppo.

Nel corso dell’intervento sono stati inoltre recuperati e trasportati a valle anche due tecnici del Soccorso Alpino impegnati nelle operazioni e un’altro escursionista che si era prodigato nell’aiutare i soccorritori.


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