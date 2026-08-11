Tenta di salvare un ragazzino caduto in una scarpata: morto capo scout a Bosco di Corniglio, il giovanissimo è stato portato al Maggiore

Tragedia nel primo pomeriggio sul monte Tavola, a Bosco di Corniglio. In base alle prime informazioni, un 14enne è caduto in un canalone; il capo del gruppo ha tentato di soccorrerlo ma è finito a sua volta nel crepaccio e ha perso la vita. Non è ancora chiaro se l’uomo sia deceduto per le ferite riportate o se possa essere stato colto da malore.

Attorno alle 13,20 è scattata la mobilitazione dei soccorsi: dal Maggiore è partito l’elicottero del 118; sul posto ambulanza, soccorso alpino (anche con l’elicottero di Pavullo) e vigili del fuoco, con una squadra da Langhirano, e i carabinieri. L’uomo è morto, mentre il ragazzino è stato portato in elicottero al Maggiore con ferite di media gravità.

Quando il ragazzino è caduto nella scarpata, colpendo ripetutamente dei sassi, il capo scout ha visto l’accaduto e ha chiamato il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto; immediatamente ha iniziato le manovre di soccorso. La centrale operativa del 118 ha inviato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Orsaro, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello, l’elicottero 118 di Parma e l’ambulanza. La centrale operativa del 115 ha inviato una squadra di Vigili del fuoco e l’elicottero decollato dal Nucleo Volo di Bologna. Gli operatori del Soccorso Alpino hanno continuato per moltissimi minuti la rianimazione cardiopolmonare, ma senza esito; il medico dell’elicottero arrivato sul posto non ha potuto fare altro che costatare il decesso.

Il ragazzino ferito è stato recuperato con tecniche alpinistiche sulla barella portantina e consegnato al personale di eli-Parma che lo ha trasferito al Maggiore in condizioni di media gravità. Anche il corpo dell’uomo, una volta avuta l’autorizzazione dal pubblico ministero di turno, è stata recuperata con la stessa tecnica.

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