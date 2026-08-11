VIDEO – L’incendio presso l’impianto di riciclaggio nel sud-est di Houston continua a divampare
HOUSTON – I vigili del fuoco di Houston sono ancora sul luogo dell’incendio divampato oltre 24 ore fa in un impianto di riciclaggio nella zona sud-est della città.
Martedì pomeriggio alle 16:00, i funzionari hanno dichiarato che i vigili del fuoco stavano continuando a lavorare per spegnere i focolai ancora attivi tra le macerie fumanti.
I vigili del fuoco di HFD, la squadra specializzata in incendi dolosi e l’ufficio per la sicurezza antincendio stanno indagando sulle cause dell’incendio.
Al momento non sono state segnalate evacuazioni o feriti in relazione all’incendio. .