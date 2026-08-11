VIDEO – Vasto incendio divampato all’interno di un parco nazionale in Indonesia

Un vasto incendio divampato all’interno di un parco nazionale in Indonesia ha costretto alla chiusura totale di una delle destinazioni turistiche più famose del paese.

Circa 899 ettari (2.222 acri) di savana e foresta all’interno del Parco Nazionale Bromo Tengger Semeru (TNBTS) nella provincia di Giava Orientale sono stati distrutti da un incendio fino alla mattina dell’11 agosto, ha riferito a Mongabay l’agenzia provinciale per la gestione delle emergenze.

L’incendio, scoppiato il 3 agosto all’ingresso orientale del parco, è sospettato di essere di origine dolosa, ha dichiarato ai media locali Rudijanta Tjahja Nugraha, capo del TNBTS (Toronto National Bureau of Transport and Tourism ).

Il portavoce del TNBTS, Endrip Wahyutama, ha confermato che l’incendio ha avuto origine lungo un sentiero utilizzato come scorciatoia dai residenti locali, che aggira le strade turistiche ufficiali del parco. “La fonte non è… una località turistica, né una strada pubblica”, ha dichiarato Endrip, come riportato da Detik.com .

L’Agenzia del Parco Nazionale Bromo Tengger Semeru, che gestisce l’area protetta, ne ha ordinato la chiusura fino a nuovo avviso.

Daryono Perwira Sakti, un esperto di mitigazione dei disastri che in precedenza ha diretto la sezione terremoti e tsunami del BMKG, l’agenzia meteorologica indonesiana, ha scritto sui social media che è fondamentale chiudere il parco perché la vegetazione sul terreno vulcanico incoerente è estremamente vulnerabile a incendi di grave entità, che potrebbero innescare ulteriori disastri.

” Il calore estremo di questo incendio non solo distrugge la copertura vegetale e le riserve naturali di semi (banca dei semi), ma innesca anche la formazione di uno strato di terreno idrorepellente”, ha scritto Daryono.

Ha affermato che questo strato di terreno idrorepellente impedisce l’assorbimento dell’acqua nel suolo, aumentando il rischio di massiccia erosione e frane durante la prossima stagione delle piogge, mentre il denso fumo dell’incendio ostacola il monitoraggio visivo dei vulcani attivi – Bromo, Tengger e Semeru – che si trovano nel cuore del parco.

“Il terreno impervio, i venti impetuosi e la posizione dell’incendio in aree boschive hanno reso difficile per i vigili del fuoco raggiungere le fiamme a piedi”, ha dichiarato Abdul Muhari, portavoce dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri (BNPB), citato da Al Jazeera . I media locali hanno riferito che i vigili del fuoco stanno utilizzando rami d’albero e manichette per combattere le fiamme da terra, e una flotta di tre elicotteri antincendio e droni irroratori d’acqua dall’alto.

Il BMKG ha affermato che la stagione secca del 2026 sarà più intensa e prolungata del solito, con un rischio maggiore di incendi boschivi e siccità, in parte a causa di El Niño.

Immagine di copertina: I vigili del fuoco combattono un incendio sul Monte Bromo, nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, l’8 agosto 2026. Immagine per gentile concessione dell’Agenzia per la gestione dei disastri di Giava Orientale.