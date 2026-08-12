Alla Pietra Perduca i vigili del fuoco ricordano i colleghi che non ci sono più, appuntamento il 13 settembre

Alla Pietra Perduca la commemorazione dei Vigili del Fuoco che non ci sono più. Domenica 13 settembre il tradizionale appuntamento a Travo. In mattinata esercitazioni SAF e possibilità per bambini e adulti di cimentarsi nell’arrampicata in sicurezza. Alle 15 la celebrazione eucaristica.

Torna domenica 13 settembre, nella suggestiva cornice della Pietra Perduca di Travo, l’annuale cerimonia commemorativa dedicata ai colleghi dei Vigili del Fuoco che non ci sono più.

L’iniziativa è promossa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – ODV di Piacenza, nel segno del ricordo e della vicinanza tra quanti hanno condiviso servizio, esperienze e valori all’interno del Corpo.

La giornata prenderà il via già in mattinata, quando alcuni operatori SAF dei Vigili del Fuoco saranno impegnati in manovre ed esercitazioni su corda. Sarà anche l’occasione per avvicinarsi a questa attività: bambini e adulti che lo desiderano potranno infatti cimentarsi nell’arrampicata, con l’assistenza degli operatori e in condizioni di sicurezza.

Il momento centrale della commemorazione è previsto alle ore 15, con la celebrazione eucaristica in memoria dei colleghi scomparsi. Al termine della cerimonia sarà inoltre a disposizione dei partecipanti un punto di ristoro, allestito a sostegno delle attività dell’Associazione.

L’invito alla partecipazione porta le firme del comandante dei Vigili del Fuoco di Piacenza, Vito Cristino, e del presidente ANVVFPC, Marco Simoni. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

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