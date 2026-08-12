Attivato il Presidio Acquatico dei Vigili del Fuoco per la sicurezza della costa molisana

VIGILI DEL FUOCO

È stato ufficialmente presentato presso la sala consiliare del Comune di Termoli il Presidio Acquatico dei Vigili del Fuoco promosso dalla Direzione Regionale Molise e istituito a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con il Servizio di Protezione Civile della Regione Molise e la Prefettura di Campobasso.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di potenziare le attività di soccorso tecnico urgente, salvamento e monitoraggio lungo l’intera fascia costiera molisana nel periodo di massima affluenza turistica, con particolare attenzione alle località di Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Il presidio, attivo dall’8 agosto al 6 settembre per una durata di 20 giorni, vede l’impiego diretto di 5 unità di personale specializzato nel settore acquatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’operatività del dispositivo è supportata da specifici mezzi nautici in dotazione quali una moto d’acqua (PWC), destinata ad assicurare rapidità di manovra e tempestività nei soccorsi sotto costa e a bagnanti in difficoltà, e un battello pneumatico impiegato nelle operazioni di pattugliamento a medio raggio lungo l’asse costiero nord-sud.

Oltre al servizio primario di soccorso e assistenza ai bagnanti, le squadre acquatiche dei Vigili del Fuoco effettuano un continuo monitoraggio per la rilevazione di ostacoli e materiale galleggiante (quali tronchi e detriti trasportati a mare da recenti eventi meteo e alluvionali), a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione da diporto.