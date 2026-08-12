Di nuovo in scena la compagnia dei “Maltrainsema” nella Valle d’Intelvi
Tempo di vacaze e di svago. Come ogni anno si sono ripresentati gli animatori dell’estate: i bravissimi della “Compagnia dei Maltrainsema”.
Rispolverano le loro radici in modo eccellente esibendosi sul palco dell’oratorio di San Lorenzo in Laino ed in altri piccoli centri della valle Intelvi.
Grande affluenza di pubblico che ha apprezzato come sempre il vezzo di espressioni antiche ormai dimenticate in una commedia comica che ha suscitato non pochi momenti di ilarità.
Dunque bravissimi, con l’augurio che possano continuare nel futuro a dispensare risate e buon umore.