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Distratto dal cellulare perde il figlio sulla spiaggia: vigili del fuoco lo ritrovano e scatta il cazziatone pubblico

Il Faro

Distratto dal cellulare perde il figlio sulla spiaggia: vigili del fuoco lo ritrovano e scatta il cazziatone pubblico. Un uomo distratto dal cellulare perde il figlio sulla spiaggia: vigili del fuoco lo ritrovano e scatta il cazziatone pubblico ai genitori in un comunicato. È successo in una località balneare del New England, negli Stati Uniti, dove i vigili del fuoco hanno richiamato genitori e accompagnatori sulla necessità di sorvegliare attentamente i bambini in spiaggia e vicino all’acqua.

I vigili del fuoco di Kennebunkport, nel Maine, hanno pubblicato lunedì 10 agosto un comunicato sui social dedicato all’episodio. Il messaggio si è aperto con un invito: telefoni spenti e occhi aperti. Il bambino scomparso a Mother’s Beach è stato ritrovato sano e salvo e ricongiunto alla persona che lo stava accudendo.

Secondo i pompieri, tuttavia, l’incidente avrebbe potuto essere evitato e rappresenta un monito per chiunque abbia la responsabilità di un minore nelle vicinanze dell’acqua. Le autorità hanno invitato i genitori e gli accompagnatori presenti sulle spiagge, nelle piscine e nei laghi della zona a mantenere una supervisione.

(FOTO D’ARCHIVIO)

https://www.brevenews.com/2026/08/12/distratto-dal-cellulare-perde-il-figlio-sulla-spiaggia-vigili-del-fuoco-lo-ritrovano-e-scatta-il-cazziatone-pubblico/

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