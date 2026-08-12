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Incidente a Verbania, mezzo dei vigili del fuoco finisce fuori strada: feriti due feriti in ospedale

Il Faro

ncidente stradale nella serata di ieri, martedì 11 agosto, a Verbania, dove per cause ancora da chiarire un mezzo dei vigili del fuoco si è ribaltato ed è finito fuori strada all’altezza della spiaggia dei Tre Ponti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22: a bordo del mezzo c’erano due vigili del fuoco che si stavano recando in Ossola, verso l’incendio di Piedimulera. Non sono stati coinvolti altri mezzi; sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. I due pompieri sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Verbania per gli accertamenti sanitari. Secondo le prime informazioni non sarebbero in gravi condizioni.

https://www.novaratoday.it/zone/verbano-cusio-ossola/incidente-mezzo-vigili-del-fuoco-ribaltato.html
© NovaraToday

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