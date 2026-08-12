giovedì, Agosto 13, 2026
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Quasi 48.000 vigili del fuoco stanno combattendo contro gli incendi, aggravati dal fenomeno El Nino in Indonesia.

Il Faro

In Indonesia, decine di scuole sono state chiuse martedì, per il secondo giorno consecutivo, a causa del fumo proveniente dagli incendi boschivi che colpiscono l’arcipelago.

Quasi 48.000 vigili del fuoco sono mobilitati in tutto il paese per combattere gli incendi, in particolare nel Kalimantan Occidentale, dove il sindaco di Pontianak ha ordinato la chiusura delle scuole. Gli studenti studieranno a distanza fino a quando la qualità dell’aria non migliorerà. Nell’est dell’isola di Giava, l’incendio nel Parco Nazionale Bromo Tengger Semeru ha devastato quasi 900 ettari.

Le autorità locali mobilitano risorse, inclusi elicotteri, per spegnere gli incendi. Il Ministro della Sicurezza ha annunciato la mobilitazione di 43 elicotteri e 15 aerei per operazioni di semina delle nuvole, con l’obiettivo di innescare la pioggia. Si stima che, a causa del fenomeno El Nino, l’Indonesia affronterà una stagione secca severa, e oltre 107.000 ettari di terreno sono bruciati dall’inizio dell’anno.

https://agerpres.ro/planeta/2026/08/11/indonezia-scoli-inchise-si-mii-de-pompieri-mobilizati-pentru-stingerea-incendiilor-forestiere–1583902

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