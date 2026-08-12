Schaffhausen: quattro pompieri feriti in un grosso incendio

Un vasto incendio ha distrutto un fienile vuoto vicino allo scalo merci di Sciaffusa. Poco dopo lo scoppio delle fiamme, si sono verificate due esplosioni. Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dalla polizia.

Le prime notizie indicavano che tre persone erano rimaste ferite e avevano dovuto essere trasportate in ospedale. L’incendio in Fulachstrasse è stato segnalato poco prima delle 20:00, prosegue il comunicato. L’edificio si trovava in Fulachstrasse, all’incrocio con Ebnatstrasse, vicino al deposito merci.

Al loro arrivo, i soccorritori avevano già completamente avvolto dalle fiamme. I vigili del fuoco sono riusciti a domare rapidamente l’incendio, impedendo in gran parte che si propagasse agli edifici adiacenti. Alcuni di questi edifici hanno subito danni parziali.

Le cause delle due esplosioni sono oggetto di indagine. Anche le cause dell’incendio non sono ancora note. Inizialmente la polizia non ha fornito informazioni sull’entità dei danni materiali. È stata avviata un’indagine. L’operazione ha causato temporanei disagi alla circolazione.