Schianto frontale fra due auto in Costa Smeralda, sei feriti
Due auto distrutte, sei persone ferite e tanta paura. È il bilancio dell’ennesimo incidente stradale che si è verificato sulle strade della Costa Smeralda, la notte scorsa.
Intorno alle 2,30, lungo la strada provinciale 59bis, all’altezza dell’incrocio per Cala Bitta, due auto si sono scontrate frontalmente.
I sei occupanti delle vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con tre ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, e una pattuglia della polizia.
La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza.
https://www.sassaritoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-frontale-auto-costa-smeralda-cala-bitta-sei-feriti.html
© SassariToday