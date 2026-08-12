giovedì, Agosto 13, 2026
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Schianto frontale fra due auto in Costa Smeralda, sei feriti

Il Faro

Due auto distrutte, sei persone ferite e tanta paura. È il bilancio dell’ennesimo incidente stradale che si è verificato sulle strade della Costa Smeralda, la notte scorsa.

Intorno alle 2,30, lungo la strada provinciale 59bis, all’altezza dell’incrocio per Cala Bitta, due auto si sono scontrate frontalmente. 

I sei occupanti delle vetture sono rimasti feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Olbia con tre ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, e una pattuglia della polizia. 

La strada è rimasta chiusa al traffico per un paio d’ore per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza. 

https://www.sassaritoday.it/cronaca/incidente-stradale/schianto-frontale-auto-costa-smeralda-cala-bitta-sei-feriti.html
© SassariToday

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