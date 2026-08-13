VIGILI DEL FUOCO DI MACERATA

MACERATA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata di oggi per due distinti interventi nel territorio della provincia di Macerata.

A Colbuccaro, intorno alle ore 10:15, due squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto dell’autogrù, sono intervenute per il recupero di una mietitrebbia rimasta in bilico su un ponte agricolo, parzialmente crollato durante l’attraversamento del mezzo.

Le operazioni di recupero, protrattesi per diverse ore a causa delle condizioni di instabilità della struttura, hanno richiesto particolare attenzione nel posizionamento e nella movimentazione della mietitrebbia, al fine di procedere in sicurezza e preservare il mezzo. L’intervento si è concluso con il recupero della mietitrebbia e la messa in sicurezza dell’area.



Poco prima delle ore 18, la squadra dei Vigili del fuoco di Camerino, con il furgone SAF (Speleo Alpino Fluviale) e due operatori specializzati, è intervenuta nel comune di Matelica, lungo la strada provinciale che conduce al Monte San Vicino, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita di strada per circa 20 metri, terminando la propria corsa in una zona boschiva dopo essersi ribaltata. A bordo si trovavano due persone che sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo e sono state successivamente recuperate e affidate alle cure dei sanitari.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso.