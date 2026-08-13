Auto, nuove regole Ue sul fine vita dal 13 agosto: cosa cambia per chi possiede o vende una macchina (e non solo) in Italia

Cambiano le regole sulla progettazione circolare dei veicoli e sulla gestione delle auto a fine vita. Da oggi, 13 agosto 2026, entra ufficialmente in vigore nell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2026/1738. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue lo scorso 24 luglio, il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, come previsto dalla procedura legislativa europea, e sostituisce le due direttive che finora regolavano la materia, risalenti al 2000 e al 2005.

Fine vita auto: nuove regole

Non si tratta però di un cambiamento che si farà sentire tutto e subito: molte delle misure più rilevanti avranno tempi di applicazione differenziati, alcuni dei quali si estendono fino a dieci anni. Ecco cosa prevede davvero il nuovo regolamento e cosa cambierà, gradualmente, per chi possiede o vende un’auto in Italia.

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