VIDEO – Colleferro Esplosione nell’area industriale Particolarmente difficile arginare il rogo che si è esteso verso ovest
VIGILI DEL FUOCO
Intervento dei vigili del fuoco a Colleferro (RM) per un’esplosione nel deposito di un’azienda.
Le dieci squadre sul posto sono impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, propagatesi anche alla vegetazione circostante.
Su posto opera anche un elicottero Drago del Corpo nazionale, impiegato per la ricognizione dell’area e il supporto alle operazioni di soccorso.