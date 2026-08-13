Controlli sui carburanti, in 5 mesi sequestrate 20mila tonnellate: interventi anche a Verona

Nell’ambito del bilancio sui rafforzati controlli sulla filiera del traffico di carburanti compiuti dalla Guardia di finanza degli ultimi cinque mesi, si fa riferimento anche ad operazioni svolte dai Nuclei di polizia economico-finanziaria di Udine e Verona e dal Gruppo Udine e dalle Compagnie Tolmezzo e Tarvisio.

In generale, in Italia, il rafforzamento dei controlli si è concretizzato negli ultimi 5 mesi in circa 4.800 interventi, 20 mila tonnellate di prodotti energetici sequestrati, 265 persone denunciate. I Nuclei di polizia economico-finanziaria Udine e Verona, nei controlli economici del territorio e delle principali arterie ferroviarie, hanno individuato due “tank container” provenienti dall’ Est Europa e diretti al Sud Italia, accertando che il carico di 64mila litri di prodotto, dichiarato come “olio lubrificante”, era in realtà gasolio per autotrazione, il cosiddetto “Designer Fuel”, destinato a essere immesso sul mercato nel territorio nazionale in evasione d’imposta.

A Verona

I Nuclei di polizia economico-finanziaria Udine e Verona hanno individuato due “tank container” provenienti dall’Est Europa e diretti al Sud Italia, accertando che il carico di 64.000 litri di prodotto, dichiarato formalmente quale “olio lubrificante”, era in realtà gasolio per autotrazione c.d. “Designer Fuel”, destinato a essere immesso in consumo nel territorio nazionale in evasione d’imposta. Le indagini stanno proseguendo al fine di ricostruire l’intera filiera illecita.

Filiera illecita

Le indagini stanno proseguendo al fine di ricostruire l’intera filiera illecita. Il Gruppo Udine e le Compagnie Tolmezzo e Tarvisio, nell’ambito del contrasto alle frodi nel settore dei prodotti petroliferi provenienti dai paesi UE ed extra-UE, hanno individuato diversi carichi di carburante falsamente dichiarati, anche in questo caso, come “olio lubrificante”. Sono stati sequestrati oltre 427.950 litri di idrocarburi ed è stato accertato il consumo in frode di 1.216.500 litri di prodotti petroliferi, con un’evasione complessiva di accise per 1,1 milioni di euro e di I.V.A. per 510 mila euro. I responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di “Sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici”.

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