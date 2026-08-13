venerdì, Agosto 14, 2026
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I pompieri liberano un uomo da un anello fallico «rimasto incastrato per giorni»

Il Faro

Un anello fallico in acciaio inox. Che è rimasto incastrato in un paziente per giorni. Finché a liberarlo non sono arrivati i vigili del fuoco. Perché i medici del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone non ci sono riusciti. L’intervento è avvenuto in sala pre-operatoria e ne hanno parlato il Gazzettino e il Messaggero Veneto.

L’anello fallico e la mini fresa

Per l’operazione i pompieri hanno usato una mini fresa di precisione fornita da un’azienda locale, utile per lavorare in spazi ristretti. L’intervento si è svolto in collaborazione con il personale medico e infermieristico, che ha monitorato costantemente le condizioni del paziente durante le fasi più delicate. L’anello è stato rimosso senza complicazioni e l’operazione si è conclusa positivamente. Non era la prima volta, fanno sapere i vigili.

Cos’è un cock ring

L’anello fallico o cock ring è un anello circolare che si indossa in due modi: alla base del pene o attorno ai testicoli. Limita così l’afflusso del sangue in uscita, aiutando a mantenere l’erezione più a lungo. Ci sono modelli in silicone o gomma, che sono consigliati ai principianti, oppure in metallo o pelle per gli esperti. Tra i consigli per chi lo usa c’è quello di non tenerlo indosso per più di 20 o 30 minuti per evitare danni ai tessuti. Bisogna poi scegliere la misura corretta per evitare il blocco della circolazione. Per facilitare la rimozione di solito si usa un lubrificante.

https://www.open.online/2026/08/13/pordenone-anello-fallico-incastrato-pompieri

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