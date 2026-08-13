I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di una struttura ricettiva nella Riserva Naturale di Fiumefreddo (CT)

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, con la squadra del distaccamento di Riposto, sono intervenuti la notte scorsa lungo la SP 71-I, area della Riserva Naturale di Fiumefreddo di Sicilia, per l’incendio di una struttura ricettiva dismessa.

Le fiamme hanno interessato il tetto di due piccoli edifici a un piano, un tempo adibiti a uffici del Centro visite.

La struttura era chiusa e inutilizzata dal 2021.

A seguito del rogo, è stata inibita la fruizione dei locali, in attesa delle verifiche sulle condizioni di sicurezza e sull’entità dei danni.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Riposto è stata impegnata per diverse ore nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento