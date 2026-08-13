venerdì, Agosto 14, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio abitazione per combustione di scarti vegetali che dapprima ha interessato un pino ad alto fusto

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle 11.10 la sala operativa del comando di Como è stata attivata per segnalazione incendio abitazione. Prontamente sono state inviate le squadre della Centrale di Como e dei distaccamenti di Canzo e Erba poiché dalla combustione di scarti vegetali è scaturito un incendio che dapprima ha interessato un pino ad alto fusto situato nelle immediate vicinanze. Il forte calore sprigionato e lo sviluppo verticale del rogo favorivano il successivo attacco termico e la propagazione delle fiamme alla copertura in legno di un condominio adiacente.
Non si segnalano persone ferite.
Grazie all’intervento dei VVF i danni sono stati limitati a 40 metri quadrati di tetto.

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