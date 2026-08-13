Incendio abitazione per combustione di scarti vegetali che dapprima ha interessato un pino ad alto fusto
VIGILI DEL FUOCO DI COMO
Alle 11.10 la sala operativa del comando di Como è stata attivata per segnalazione incendio abitazione. Prontamente sono state inviate le squadre della Centrale di Como e dei distaccamenti di Canzo e Erba poiché dalla combustione di scarti vegetali è scaturito un incendio che dapprima ha interessato un pino ad alto fusto situato nelle immediate vicinanze. Il forte calore sprigionato e lo sviluppo verticale del rogo favorivano il successivo attacco termico e la propagazione delle fiamme alla copertura in legno di un condominio adiacente.
Non si segnalano persone ferite.
Grazie all’intervento dei VVF i danni sono stati limitati a 40 metri quadrati di tetto.