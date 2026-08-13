Interventi del Vigili dl Fuoco in Lombardia

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

MONTE GOJ (CO) – Incendio attivo, caratterizzato da una situazione particolarmente complessa e da una rapida propagazione. Sul posto stanno operando le squadre dei Volontari AIB e Vigili del Fuoco.

La presenza di strutture e infrastrutture nell’area interessata non consente, allo stato attuale, l’impiego della flotta aerea statale, non sussistendo condizioni di sicurezza sufficienti per l’attivazione dei mezzi.

Le operazioni di contrasto sono pertanto condotte mediante la componente aerea regionale, con l’impiego contemporaneo di tre elicotteri.

È operativo il Comando dei Vigili del Fuoco di Como, con uomini e mezzi dislocati nelle aree potenzialmente esposte alla propagazione dell’incendio, con compiti di presidio e tutela delle strutture e delle infrastrutture presenti, sono inoltre in arrivo squadre di rinforzo da altri comandi della Lombardia.

Al momento non si rilevano particolari condizioni di criticità per gli insediamenti abitativi. Permane invece particolare attenzione per la zona sommitale del versante interessato dalla propagazione, dove sono presenti strutture destinate ad antenne e apparati di radiocomunicazione.

A supporto del dispositivo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mette a disposizione l’elicottero DRAGO del Reparto Volo Lombardia, con particolare attenzione alle attività di ricognizione, supporto operativo e tutela dell’abitato.

———————–

TIGNALE (BS) – Prosegue l’attività di contrasto alle ripartenze, dopo le criticità registrate nel corso della notte.

La morfologia particolarmente impervia del terreno e l’elevato carico di combustibile al suolo continuano a favorire la formazione di focolai e nuove riprese. Mezzi aerei: elicottero regionale.

IDRO (BS)

Persiste l’attività dell’incendio, con la presenza di focolai attivi che richiedono il proseguimento delle operazioni di contrasto e controllo. Mezzi aerei: elicottero regionale.

————————–

GORDONA (SO) – Situazione in miglioramento. Nel corso della giornata è stata registrata una sola ripresa all’interno dell’area già percorsa dal fuoco.

Proseguono le attività di controllo e contrasto delle eventuali ripartenze. Mezzi aerei: elicottero regionale.