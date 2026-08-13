La bufera su Gianni Infantino non si placa! Il capo della FIFA avrebbe utilizzato soldi dell’UEFA per pagare un’ex amante: l’inchiesta del Telegraph

CALCIO – Il presidente della FIFA, nella serata di venerdì 7 agosto, è stato accusato dal Telegraph di aver utilizzato fondi dell’UEFA per effettuare un pagamento a una donna con cui avrebbe avuto una relazione. I fatti risalirebbero al periodo in cui il dirigente svizzero ricopriva un ruolo di alto livello all’interno dell’organismo di governo del calcio europeo.

La bufera su Gianni Infantino non si placa. Il presidente della FIFA, nella serata di venerdì 7 agosto, è stato accusato dal Telegraph di aver utilizzato fondi dell’UEFA per effettuare un pagamento a una donna con cui avrebbe avuto una relazione. I fatti risalirebbero al periodo in cui il dirigente svizzero ricopriva un ruolo di alto livello all’interno dell’organismo di governo del calcio europeo.

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