giovedì, Agosto 13, 2026
Ultimo:
cronacaSport

La bufera su Gianni Infantino non si placa! Il capo della FIFA avrebbe utilizzato soldi dell’UEFA per pagare un’ex amante: l’inchiesta del Telegraph

Il Faro

CALCIO – Il presidente della FIFA, nella serata di venerdì 7 agosto, è stato accusato dal Telegraph di aver utilizzato fondi dell’UEFA per effettuare un pagamento a una donna con cui avrebbe avuto una relazione. I fatti risalirebbero al periodo in cui il dirigente svizzero ricopriva un ruolo di alto livello all’interno dell’organismo di governo del calcio europeo.

La bufera su Gianni Infantino non si placa. Il presidente della FIFA, nella serata di venerdì 7 agosto, è stato accusato dal Telegraph di aver utilizzato fondi dell’UEFA per effettuare un pagamento a una donna con cui avrebbe avuto una relazione. I fatti risalirebbero al periodo in cui il dirigente svizzero ricopriva un ruolo di alto livello all’interno dell’organismo di governo del calcio europeo.

https://www.eurosport.it/calcio/la-bufera-su-gianni-infantino-non-si-placa-il-capo-della-fifa-avrebbe-utilizzato-soldi-delluefa-per-pagare-unex-amante-linchiesta-del-telegraph_sto23326300/story.shtml

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Maxi rogo fuori controllo in Spagna, evacuate oltre 800 persone

Il Faro

Scoppia un incendio all’ippodromo, 30 cavalli muoiono tra le fiamme. La disperazione dei proprietari: “Li abbiamo sentiti nitrire”

Il Faro

Si spara e muore mentre gira un video su TikTok: la tragedia è avvenuta in Pakistan

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *