L’Unione europea sanziona i coloni sempre più violenti contro i palestinesi. Protesta di Israele

Alla fine le sanzioni, a lungo bloccate dall’Ungheria di Orban, sono arrivate. «I ministri degli Esteri dell’UE hanno appena dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani per la violenza contro i palestinesi. Hanno anche concordato nuove sanzioni contro figure di spicco di Hamas. Era ora che passassimo dall’impasse alla realizzazione.

Estremismi e violenze hanno conseguenze». L’Alto rappresentante alla Politica Estera, Kaja Kallas, rilancia la decisione con un post di X. Dopo mesi in cui i coloni israeliani, dopo aver occupato abusivamente parti della Cisgiordania, hanno attaccato in modo sempre più violento i palestinesi incendiando macchine ed edifici, aggredendo persone in modo verbale e non solo, impedendo loro la raccolta delle olive e persino mettendo del filo spinato per sbarrare la strada verso la scuola ai bambini, l’Unione europea è intervenuta con un blocco doganale che riguarderà le principali organizzazioni israeliane e i loro leader che sostengono la colonizzazione estremista e violenta della Cisgiordania.

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