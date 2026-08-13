venerdì, Agosto 14, 2026
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Vigili del fuoco

Malori in Albergo a Peschiera del Garda – Sospetta presenza di monossido di carbonio

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

ALLE 8:30 di ieri i Vigili del fuoco sono intervenuti in una struttura ricettiva, in via Frassino a Peschiera del Garda, per sospetta presenza di monossido di carbonio.
La chiamata al 115 è giunta dalla centrale operativa del Suem118, che aveva un’ambulanza sul posto per alcuni ospiti che accusavano malori.
I Vigili del fuoco, intervenuti dal vicino distaccamento di Bardolino unitamente al nucleo provinciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e coordinati dal Vicario del Comando di Verona e dal funzionario di guardia, hanno effettuato numerosi rilievi alla ricerca delle cause del fatto che ha coinvolto 62 ospiti, 15 dei quali (fra cui 5 minori) sono stati condotti per accertamenti presso gli ospedali veronesi.
I motivi dell’evento sono in corso di approfondimento.
Attualmente la struttura ricettiva non è fruibile.

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