giovedì, Agosto 13, 2026
Ultimo:
cronacaROMA

Roma Capitale finanzia la progettazione anti-rumore sulla Linea B tra Via Lero e Via Dodecaneso

Il Faro

Roma Capitale compie un passo operativo per contenere l’impatto acustico del transito ferroviario sulla Linea B nel tratto compreso tra Via Lero e Via Dodecaneso, nel IX Municipio EUR-Magliana. Con l’ultimo assestamento al bilancio di previsione, l’Amministrazione ha destinato 25.000 euro alla progettazione degli interventi di mitigazione del rumore lungo la sede ferroviaria.

La decisione nell’assestamento di bilancio

Le risorse individuate permetteranno di definire nel dettaglio le opere necessarie a protezione dei residenti che vivono a ridosso della linea metropolitana. La progettazione riguarderà soluzioni strutturali e barriere fonoassorbenti, con l’obiettivo di inquadrare un intervento efficace e coerente con il contesto urbano. L’atto economico consente di avviare la fase tecnica per la progettazione esecutiva, passaggio chiave per l’attuazione delle opere.

………………

Impatto sul territorio

L’iniziativa mira a ridurre le criticità segnalate da tempo dai residenti dei complessi abitativi adiacenti alla linea. La cornice progettuale, sostenuta dal recente stanziamento, punta a contemperare la tutela della qualità della vita con le esigenze infrastrutturali, perseguendo il rispetto dei parametri ambientali nelle aree urbane prossime ai principali assi di trasporto.

https://www.radioroma.it/2026/08/10/roma-capitale-finanzia-la-progettazione-anti-rumore-sulla-linea-b-tra-via-lero-e-via-dodecaneso/

Potrebbe anche interessarti

Uragano in Colombia, l’onda gigante si abbatte sui vigili del fuoco

Il Faro

La gara vinta da Fincantieri negli USA non darà lavoro agli italiani

Il Faro

Terremoto Messina di 4.4, forte scossa alle Isole Eolie alle 5.37 di mattina a 243 km di profondità

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *