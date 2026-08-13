Roma Capitale finanzia la progettazione anti-rumore sulla Linea B tra Via Lero e Via Dodecaneso
Roma Capitale compie un passo operativo per contenere l’impatto acustico del transito ferroviario sulla Linea B nel tratto compreso tra Via Lero e Via Dodecaneso, nel IX Municipio EUR-Magliana. Con l’ultimo assestamento al bilancio di previsione, l’Amministrazione ha destinato 25.000 euro alla progettazione degli interventi di mitigazione del rumore lungo la sede ferroviaria.
La decisione nell’assestamento di bilancio
Le risorse individuate permetteranno di definire nel dettaglio le opere necessarie a protezione dei residenti che vivono a ridosso della linea metropolitana. La progettazione riguarderà soluzioni strutturali e barriere fonoassorbenti, con l’obiettivo di inquadrare un intervento efficace e coerente con il contesto urbano. L’atto economico consente di avviare la fase tecnica per la progettazione esecutiva, passaggio chiave per l’attuazione delle opere.
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Impatto sul territorio
L’iniziativa mira a ridurre le criticità segnalate da tempo dai residenti dei complessi abitativi adiacenti alla linea. La cornice progettuale, sostenuta dal recente stanziamento, punta a contemperare la tutela della qualità della vita con le esigenze infrastrutturali, perseguendo il rispetto dei parametri ambientali nelle aree urbane prossime ai principali assi di trasporto.
https://www.radioroma.it/2026/08/10/roma-capitale-finanzia-la-progettazione-anti-rumore-sulla-linea-b-tra-via-lero-e-via-dodecaneso/