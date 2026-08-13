Scuola, dal prossimo anno scatta il limite del 30% nelle classi: ecco la novità e cosa succede ora

Questo limite non riguarda le classi già esistenti, ma si applica alla formazione delle nuove prime. L’idea è quella di distribuire gli studenti stranieri in modo più equilibrato tra le scuole dello stesso territorio, evitando classi con percentuali molto alte.

Il tetto non è assoluto e rigido in ogni situazione. La circolare ministeriale parla di un limite “di norma”, cioè pensato come riferimento generale, ma che può essere adattato in base al contesto e alle caratteristiche

Quando il limite può salire o scendere

La stessa normativa prevede che il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale possa autorizzare eccezioni. Il limite del 30% può:

salire oltre il 30% quando: sono presenti molti alunni stranieri nati in Italia ; questi studenti hanno già buone competenze di italiano ; la scuola dispone di risorse e progetti specifici per l’integrazione; esistono esperienze precedenti con risultati positivi, documentati anche da prove di apprendimento.

quando:

In questi casi, una percentuale più alta non viene vista come un problema, perché la barriera linguistica è limitata e la scuola è organizzata per gestire la situazione.

Scendere sotto il 30% quando: all’atto dell’iscrizione molti alunni stranieri mostrano una conoscenza dell’italiano ancora molto debole ; sono presenti situazioni complesse e documentate (per esempio difficoltà di apprendimento importanti o contesti sociali molto fragili).

quando:

In queste situazioni, classi meno numerose di studenti non italofoni servono a rendere più gestibile il lavoro degli insegnanti e a permettere un supporto più mirato.

Come le scuole gestiscono inserimento, lingua e classi

La normativa lascia ampia autonomia alle singole scuole su come inserire gli alunni stranieri nelle classi. Prima di decidere in quale sezione collocare uno studente, gli istituti possono:

verificare il livello di preparazione generale ;

; valutare le competenze linguistiche in italiano ;

; decidere l’assegnazione non solo in base all’età, ma anche alle reali competenze.

Per questo un alunno può essere inserito anche in una classe inferiore rispetto all’età anagrafica, se il livello di preparazione lo richiede. L’obiettivo non è “abbassare” il percorso, ma evitare frustrazione e favorire un apprendimento più efficace.

Le scuole possono inoltre prevedere una fase iniziale dedicata alla lingua, prima o in parallelo all’inserimento pieno in classe. In pratica, si possono organizzare:

momenti di approfondimento dell’italiano per i nuovi arrivati;

per i nuovi arrivati; laboratori linguistici di italiano come seconda lingua (italiano L2);

di italiano come seconda lingua (italiano L2); corsi di potenziamento dell’italiano tenuti, quando possibile, dagli stessi docenti dell’istituto.

Nella scuola secondaria di I grado, una parte delle ore dedicate alla seconda lingua comunitaria può essere usata per rafforzare l’italiano degli alunni stranieri. L’idea è semplice: senza una buona padronanza dell’italiano, è difficile seguire le altre materie.

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