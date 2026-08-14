Passeggiata in bicicletta da incubo per un anziano ciclista, che nel pomeriggio di ieri è stato travolto da un bus a Fiumicino, restando incastrato. Corsa contro il tempo da parte della squadra 13/A dei Vigili del Fuoco di Ostia per liberare la vittima e portarla d’urgenza all’Ospedale Grassi del Lido.

Corsa contro il tempo per salvare la gamba dell’anziano: cuscini di sollevamento per sollevare il bus e liberare il ciclista dalla trappola delle lamiere

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove secondo i primi riscontri, il ciclista di circa 70 anni è stato coinvolto in una collisione con un bus appartenente alle linee turistiche tra l’aeroporto e la stazione Termini, con il capolinea in prossimità del palazzo del comune.

https://canaledieci.it/2026/08/14/ciclista-travolto-da-un-bus-a-fiumicino-complesse-manovre-dei-vigili-del-fuoco-lo-liberano-ha-gravi-lesioni/