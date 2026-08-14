Diverse abitazioni danneggiate dagli incendi nelle West Midlands -un bimbo e tre vigili del fuoco finiscono in ospedale

Quattro persone sono state ricoverate in ospedale e diverse abitazioni sono state danneggiate dagli incendi che hanno devastato i quartieri residenziali delle West Midlands .

Un incendio di sterpaglie di 16 ettari (40 acri) vicino a un campo da golf a Stourbridge è stato uno dei numerosi incendi di notevole entità che hanno colpito la regione giovedì, la giornata più calda dell’anno nel Regno Unito .

Dodici autopompe con circa 60 uomini a bordo sono state inviate sul posto dopo che i vigili del fuoco delle West Midlands sono stati allertati del rapido propagarsi dell’incendio poco prima delle 13:30 di giovedì.

Tre vigili del fuoco e un bambino sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. Altre sei persone sono state curate per inalazione di fumo.

Alcuni servizi ferroviari locali hanno subito interruzioni, mentre le strade della zona sono state chiuse a causa del fumo, degli incendi e degli alberi caduti.

https://www.theguardian.com/uk-news/2026/aug/13/several-homes-ablaze-as-firefighters-try-to-contain-west-midlands-grassfire