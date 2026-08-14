venerdì, Agosto 14, 2026
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Dramma della solitudine a Mantova: trovato morto in casa dopo giorni

Il Faro

arlano di una situazione «fortemente demotivante» e di una gestione «poco oculata dei mezzi» i Vigili del fuoco volontari di Lumezzane che, dopo aver raccolto sul territorio i fondi per riparare uno dei propri mezzi dato che dal Comando non arrivavano, se lo sono visti trasferire dopo soli quattro giorni.

Non solo «Situazioni di questo tipo sono, a giudizio dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari insostenibili per il volontariato e fortemente demotivanti per chi ogni giorno si impegna, anche economicamente, per garantire un servizio performante per il proprio territorio. L’associazione esprime forte disappunto per quanto successo e profondo rammarico per come ancora una volta i colleghi volontari della provincia di Brescia vengono osteggiati», spiega la nota firma dal segretario provinciale Dario Lentini.

https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/vigili-del-fuoco-volontari-riparano-autoscala-loro-spese-comando-la-trasferisce-naliufy3

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