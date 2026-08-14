venerdì, Agosto 14, 2026
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VIDEO – Imbarcazione turistica ha preso fuoco al largo di Fethiye, in Turchia – i passeggeri si gettano in mare

Il Faro

Imbarcazione turistica con a bordo 115 persone ha preso fuoco al largo di Fethiye, nella provincia sud-occidentale turca di Mugla, costringendo i passeggeri, compresi i bambini, a indossare i giubbotti di salvataggio e a gettarsi in mare mentre le fiamme si propagavano sull’imbarcazione.

Le squadre della Guardia Costiera e le imbarcazioni vicine sono intervenute per evacuare le persone in acqua, mentre le squadre sanitarie hanno controllato i passeggeri una volta portati a riva. Le prime notizie indicavano che non vi erano vittime.

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