Momenti di apprensione nella serata di ieri (mercoledì 12 agosto) a Grassobbio, dove un incendio è divampato all’interno dello stabilimento della Geco, azienda che si occupa di gestione e smaltimento dei rifiuti. L’allarme è scattato poco prima delle 21, quando le fiamme hanno iniziato a interessare un deposito dell’impianto.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, l’incendio sarebbe partito da un’area secondaria dello stabilimento, dove erano stoccati rifiuti in attesa di essere trattati e separati. Tra il materiale presente c’erano rifiuti non speciali, carta e plastica. Proprio la presenza della carta potrebbe aver favorito la rapida propagazione delle fiamme. Al momento dell’incendio, fortunatamente, l’impianto era chiuso e tutte le attività erano ferme.

Incendio nello stabilimento di rifiuti a Grassobbio: sette squadre dei Vigili del fuoco al lavoro per ore