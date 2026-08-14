venerdì, Agosto 14, 2026
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Vigili del fuoco

Piemonte – proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per gli incendi boschivi

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue l’impegno dei vigili del fuoco sui principali incendi boschivi attivi in Piemonte.
A Mornese (AL) l’incendio è in fase di bonifica avanzata, con squadre di terra impegnate nel presidio dell’area.
Nel Vercellese, tra Cravagliana, Sabbia, Valbella e Rimella, si registra una ripresa del fronte di Sabbia, mentre a Valbella è stata predisposta una linea d’acqua a protezione della frazione.
Sul Monte Barone, tra le province di Biella e Vercelli, permane una situazione complessa: l’incendio interessa più fronti ed è in avanzamento verso altre vallate. Le squadre operano anche a difesa delle aree di interfaccia e della viabilità.
A Calasca (VCO) l’incendio è sotto controllo, con presidi attivi a tutela delle zone abitate.
Resta invece complessa la situazione a Piedimulera (VCO), dove tre fronti di fiamma minacciano abitazioni e infrastrutture. Sul posto operano squadre dei vigili del fuoco e personale in rinforzo proveniente da diversi comandi.
A Macugnaga (VCO) l’incendio è sotto controllo

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