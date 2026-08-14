Ricercerche di un ragazzo tuffatosi da una barca e non riemerso

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Tremezzo ore 13.45 ca un ragazzo di 21 anni è saltato da una barca a noleggio per fare un bagno non è riemerso; la fidanzata testimone ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i mezzi nautici del presidio acquatico dei Vigili del Fuoco di Como unitamente alla Guardia costiera di Menaggio. Recuperata la ragazza visibilmente sotto shock affidata alle cure del 118. In posto sono stati inviati dai Vigili del fuoco i sommozzatori mediante elicottero Drago partito da Malpensa. Le ricerche vertono su una profondità del lago di circa 300 m. Avviate le procedure per ricerche strumentali con ROV dei VVF da Roma