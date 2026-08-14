Due uomini morti nel giro di pochi minuti, uno mentre lavorava e l’altro mentre tentava di salvarlo. La tragedia avvenuta al depuratore di Tonnara del Secco, a San Vito Lo Capo, apre adesso un fronte inevitabile: capire cosa sia realmente accaduto e se tutte le misure di sicurezza previste fossero presenti e utilizzate.

Le vittime sono Davide Anselmo, operaio della ditta che gestisce l’impianto, e Francesco Bulgarella, 58 anni, operatore del 118 di Trapani.

Anselmo si trovava all’interno dell’impianto quando si è sentito male. Dopo l’allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che lo hanno portato in superficie. A quel punto sono cominciate le operazioni di rianimazione.

Bulgarella muore mentre tenta di salvare Anselmo

Tra i soccorritori c’era Francesco Bulgarella. Mentre partecipava alle manovre per cercare di rianimare l’operaio, anche lui ha accusato un improvviso malore.

Sono stati immediatamente avviati i soccorsi anche per il 58enne, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, sarebbe intervenuta anche una dottoressa in servizio alla Guardia medica.

Nella zona faceva molto caldo. Le prime ricostruzioni e diversi comunicati sindacali parlano di esalazioni provenienti dall’impianto, ma le cause esatte dei due decessi sono ancora oggetto di accertamento.

https://www.tp24.it/2026/08/13/cronaca/san-vito-lo-capo-tragedia-al-depuratore-si-faccia-subito-chiarezza/238156